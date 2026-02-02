Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Забастовка в ФРГ: немецкие транспортники требуют повышения зарплат

В Германии началась забастовка работников сферы общественного транспорта. В течение ближайших двух дней не выйдут на маршруты автобусы и трамваи в 150 городах страны, остановились и пригородные электрички.

Дольше всех собираются бастовать в Кельне, здесь общественный транспорт остановился до конца недели.

Организатором акции протеста выступает профсоюз "Верди", он требует увеличения зарплат и пенсий для работников сферы.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Германиятранспортзабастовка