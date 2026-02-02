3.75 BYN
Забастовка в ФРГ: немецкие транспортники требуют повышения зарплат
Автор:Редакция news.by
В Германии началась забастовка работников сферы общественного транспорта. В течение ближайших двух дней не выйдут на маршруты автобусы и трамваи в 150 городах страны, остановились и пригородные электрички.
Дольше всех собираются бастовать в Кельне, здесь общественный транспорт остановился до конца недели.
Организатором акции протеста выступает профсоюз "Верди", он требует увеличения зарплат и пенсий для работников сферы.