Задержан экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко
Автор:Редакция news.by
Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке выезда из страны.
По данным НАБУ, фамилия экс-чиновника фигурирует в рамках дела о коррупции. Если до этого он имел статус свидетеля, то сейчас ему предъявляют обвинение.
Арестовали Галущенко при попытке пересечь госграницу, его сняли с поезда.
Масштабную спецоперацию в энергосфере антикоррупционное бюро Украины начало еще в ноябре 2025 года. Тогда на фоне скандала Галущенко подал в отставку.
Фото РИА Новости