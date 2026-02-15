Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Задержан экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке выезда из страны.

По данным НАБУ, фамилия экс-чиновника фигурирует в рамках дела о коррупции. Если до этого он имел статус свидетеля, то сейчас ему предъявляют обвинение.

Арестовали Галущенко при попытке пересечь госграницу, его сняли с поезда.

Масштабную спецоперацию в энергосфере антикоррупционное бюро Украины начало еще в ноябре 2025 года. Тогда на фоне скандала Галущенко подал в отставку.

Фото РИА Новости

