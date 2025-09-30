3.64 BYN
Задержан второй подозреваемый в подрыве "Северных потоков"
Автор:Редакция news.by
В Польше задержан второй подозреваемый по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Гражданин Украины, инструктор по дайвингу, был арестован в Прушкуве по европейскому ордеру, выданному ранее судом Германии. По версии немецких следователей, именно он в сентябре 2022 года отплыл на яхте в Балтийское море и лично заложил взрывчатку на газопроводе. В ближайшее время начнется процедура экстрадиции.
Отметим, это второй арест по громкому делу: в августе в Италии задержали предполагаемого координатора операции, также гражданина Украины.