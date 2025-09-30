Задержан второй подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

В Польше задержан второй подозреваемый по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Гражданин Украины, инструктор по дайвингу, был арестован в Прушкуве по европейскому ордеру, выданному ранее судом Германии. По версии немецких следователей, именно он в сентябре 2022 года отплыл на яхте в Балтийское море и лично заложил взрывчатку на газопроводе. В ближайшее время начнется процедура экстрадиции.