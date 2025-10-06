3.68 BYN
Задержаны участники и организаторы штурма дворца в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о проведении спецоперации по задержанию участников штурма здания президентской резиденции в Тбилиси. Как сообщили в МВД республики, задержано 13 участников нападения, еще двое находятся в розыске.
Шести организаторам атаки на резиденцию предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя, организации, руководстве и участии в групповом насилии.
Кроме того, служба госбезопасности Грузии конфисковала оружие и взрывчатку, которые планировалось использовать для диверсии в день муниципальных выборов.
Как сообщил премьер страны, это уже пятая за четыре года попытка революции в Грузии - ее осуществили агенты экстремистских группировок из 500 человек по заданию иностранных спецслужб.