Задержаны участники и организаторы штурма дворца в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о проведении спецоперации по задержанию участников штурма здания президентской резиденции в Тбилиси. Как сообщили в МВД республики, задержано 13 участников нападения, еще двое находятся в розыске.

Шести организаторам атаки на резиденцию предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя, организации, руководстве и участии в групповом насилии.

Кроме того, служба госбезопасности Грузии конфисковала оружие и взрывчатку, которые планировалось использовать для диверсии в день муниципальных выборов.