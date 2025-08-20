Загрязнение Средиземного моря в районе турецкого курорта Аланья достигло угрожающих масштабов

Экологическая обстановка в районе турецкого курорта Аланья вызывает серьезные опасения. По данным экспертов, уровень загрязнения Средиземного моря здесь достиг критической отметки, что представляет прямую угрозу для морских экосистем. Доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган предупредил, что контакт с водой может быть опасен для здоровья людей и вызвать такие симптомы, как тошнота, рвота и лихорадка, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Alanya.

По его словам, нарушение экологического баланса моря у самой Аланьи и района Газипаша вызвано не только туристической активностью, но и попаданием в него отходов сельхозпроизводства, а также климатическими изменениями, вследствие чего в морской воде происходит увеличение микробов.

"Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика", - приводит мнение ученого газета Yeni Alanya.

Доган отметил, что одной экологической инженерии для борьбы с загрязнением моря недостаточно.

"Туриндустрия и сельское хозяйство должны действовать сообща. Если не принять мер сегодня, в следующем году может быть слишком поздно", - подчеркнул он.