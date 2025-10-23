Захарова о санкциях: Москва считает ограничения США и ЕС контрпродуктивными

Российский МИД отреагировал на новые санкции, о введении которых объявили Соединенные Штаты. Белый дом ввел ограничения на торговую деятельность компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерних структур. Арестована должна быть и собственность этих компаний, находящаяся в юрисдикции США. Официальная Москва крайне негативно оценивает данный шаг.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер. Захарова добавила, что, если нынешнее руководство США последует примеру предыдущих администраций в использовании санкционного давления на Россию, это не принесет желаемых результатов. По ее оценке, такие меры окажутся неэффективными с точки зрения внутренней политики США и создадут дополнительные риски для стабильности мировой экономики".