Запад пытается спровоцировать госпереворот в Грузии

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии как повод раскачать ситуацию в стране. В центре Тбилиси толпа недовольных, организованная оппонентами властей независимой Грузии.

В течение дня несколько сотен машин в составе колонн выехали в центр грузинской столицы для участия в протестах с целью "мирного свержения власти". На это премьер Кобахидзе предупредил, что на любой "сюрприз" со стороны оппозиции власть ответит "большим сюрпризом", но в рамках закона.

Протестующие возводят баррикады. Группы хулиганов сжигают имущество уличных кафе.

Ранее была пресечена дерзкая попытка митингующих прорваться во двор президентского дворца. Полиция была вынуждена применить спецсредства.

Возле президентского дворца провокаторы беспорядков напали на съемочную группу грузинского телеканала "Имеди". Пострадали журналист и оператор, повреждена техника. В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 полицейских, один из них в тяжелом состоянии, сообщило МВД.