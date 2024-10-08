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Запад склоняет Украину к началу переговоров с Россией
В Вашингтоне, ЕС и даже в коридорах Киева меняют цели: Украину склоняют начать переговоры с Россией. Об этом пишет Financial Times, отмечая, что за закрытыми дверями активно ведутся разговоры о сделке.
Ее суть такова: Москва сохранит фактический контроль над 20 % территории Украины, а остальной части страны разрешат вступить в НАТО или предоставят "эквивалентные гарантии безопасности".
Впрочем, издание подчеркивает, что реализация этой формулы имеет ряд проблем. В частности, прием Украины в НАТО "потребует масштабного и дорогостоящего развертывания сил США и их партнеров".
Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что мирное урегулирование конфликта предполагает в том числе отказ Украины от членства в альянсе.
А пока Запад продолжает помогать Киеву чем может. Так, Франция объявила о поставках ВСУ истребителей Mirage 2000, оснащенных новыми вооружениями типа "воздух-земля".
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