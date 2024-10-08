Запад склоняет Украину к началу переговоров с Россией

В Вашингтоне, ЕС и даже в коридорах Киева меняют цели: Украину склоняют начать переговоры с Россией. Об этом пишет Financial Times, отмечая, что за закрытыми дверями активно ведутся разговоры о сделке.



Ее суть такова: Москва сохранит фактический контроль над 20 % территории Украины, а остальной части страны разрешат вступить в НАТО или предоставят "эквивалентные гарантии безопасности".



Впрочем, издание подчеркивает, что реализация этой формулы имеет ряд проблем. В частности, прием Украины в НАТО "потребует масштабного и дорогостоящего развертывания сил США и их партнеров".



Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что мирное урегулирование конфликта предполагает в том числе отказ Украины от членства в альянсе.