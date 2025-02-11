Запасы газа в хранилищах Франции пустеют, а энергоносители растут в цене

Запасы газа в хранилищах Франции снизились до небывало низких значений и составляют только 30 % от нормы, сообщает профильная статистика.

Причина - необычно холодная для февраля погода. И теперь закупать газ придется с колес и по текущим биржевым ценам, которые стремительно растут. Сейчас 1 тыс. кубометров газа обходится в 610 долларов, а две недели назад та же тысяча кубов стоила на 100 долларов дешевле.