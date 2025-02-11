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Запасы газа в хранилищах Франции пустеют, а энергоносители растут в цене
Запасы газа в хранилищах Франции снизились до небывало низких значений и составляют только 30 % от нормы, сообщает профильная статистика.
Причина - необычно холодная для февраля погода. И теперь закупать газ придется с колес и по текущим биржевым ценам, которые стремительно растут. Сейчас 1 тыс. кубометров газа обходится в 610 долларов, а две недели назад та же тысяча кубов стоила на 100 долларов дешевле.
Проблемы Франции вполне могут войти в резонанс с дефицитом электричества в Германии. Подстегнуть рост цен должно и подключение Прибалтики к североевропейским энергосетям. Абсолютный энергетический шторм способен начаться в Европе в любой момент.