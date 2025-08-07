Затопленные поля, уничтоженный урожай и миллионные убытки. Такова ситуация в пострадавших от дождей польских Жулавах на севере страны.



Местные фермеры жалуются на неэффективную водохозяйственную систему, об этом сообщает польское радио. Как пояснили аграрии, основные дренажные канавы не осушаются и не очищаются от ила, что приводит к засорам. В результате вода поступает к насосным станциям гораздо медленнее, чем нужно, возникают прорывы береговых валов и затопления полей. В итоге большие потери в сельском хозяйстве.



В холдинге, ответственном за управление водными ресурсами, заявили о нехватке финансирования для содержания водоемов и водохозяйственных сооружений. Это приводит к тому, что приоритет отдается наиболее неотложным задачам, а меры профилактики остаются лишь в планах. И все это в условиях безусловной выдачи Варшавой средств на бесполезный Восточный щит на границе.