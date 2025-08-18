Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Зеленский допустил проведение выборов в Украине, но есть условие

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для проведения выборов на Украине "потребуются условия безопасности". Об этом пишет РИА Новости.

"Нам требуется создать условия безопасности", - ответил Зеленский на вопрос журналистов о том, готов ли он провести выборы на Украине.

