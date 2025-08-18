Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Зеленский назвал переговоры с Трампом в Белом доме очень хорошими

Изображение
Фото ТАСС

Владимир Зеленский назвал "очень хорошими" переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине, сообщает РИА Новости.

В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.

"У нас были очень хорошие переговоры с президентом Трампом. Может, самые лучше (переговоры - ред.) будут в будущем. И мы поговорим еще про гарантии о безопасности. Это очень важно, что США дают такой сильный сигнал и готовы к гарантиям по безопасности (для Киева - ред.)", - заявил Зеленский.

