Киевский режим пытается устоять перед неминуемыми последствиями коррупционного скандала. Владимир Зеленский отказался уволить замешанных в преступных схемах главу своего офиса Андрея Ермака и секретаря Совета нацбезопасности Рустема Умерова.

Накануне соответствующее постановление было внесено в Верховную раду. Требование лишить должности фигурантов "дела Миндича" выдвинула и фракция Зеленского "Слуга народа". Однако, по словам одного из нардепов, им был поставлен ультиматум: либо, не замечая коррупционный скандал, работать дальше, либо против несогласных предпримут репрессии или будут назначены парламентские выборы.

"Дело Миндича" нашло отражение в новом мирном плане по разрешению украинского конфликта. По настоянию Умерова, один из 28 пунктов был кардинально изменен. Изначально он содержал в себе требование аудита международной помощи Украине, однако представитель киевского режима данную формулировку удалил, заменив на "полную амнистию за действия, совершенные во время боевых действий".