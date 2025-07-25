Зеленский переложил ответственность за закон о НАБУ на Верховную раду

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Владимир Зеленский утверждает, что именно Верховная рада якобы ответственна за подписанный ранее законопроект, который ограничивал полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом говорится в материале издания "Страна.ua", сообщает БЕЛТА.

Во время встречи с представителями СМИ 24 июля он заявил: "Если из-за некоторых изменений, предложенных законодателями, есть риск утраты независимости антикоррупционных органов - эти риски нужно устранить".

Также Зеленский сказал, что "нужно было вести диалог", но объяснил случившееся тем, что он "сосредоточен на вопросе войны". При этом он заявил, что отменил урезание полномочий НАБУ и САП после украинских протестов в поддержку антикоррупционных структур.

Между тем, как отмечает издание, Зеленский лично подписал закон, ограничивающий полномочия НАБУ. Кроме того, фракция "Слуга народа" в Верховной раде подконтрольна его офису. "В целом Зеленский полностью сдал назад. И это его тяжелейшее стратегическое политическое поражение с момента вступления в должность президента. Сначала он подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления улицы и Запада", - выражают мнение авторы издания. - На него оказали очень сильное давление европейцы, вплоть до угрозы прекращения финансирования, что опровергло главный расчет Зеленского на мягкую реакцию Европы".

Британская газета The Times назвала "крупной политической авантюрой" решение Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных организаций Украины. Издание считает, что такие действия могут "поставить под сомнение стремление Украины вступить в ЕС".

Издание Telegraph опубликовало 24 июля статью колумниста Оуэна Мэтьюса под названием "Ради Украины Зеленский должен уйти в отставку". Обозреватель написал, что Зеленский "больше не является частью решения украинского вопроса - он стал частью проблемы" и пользуется чрезвычайными полномочиями военного времени, чтобы "преследовать политических оппонентов и критиков". "Нападки Зеленского на антикоррупционные агентства, от которых он, похоже, сейчас отказался, были огромной и неоправданной ошибкой", - также выразил мнение Мэтьюс.

Действия Зеленского также вызвали осуждение со стороны Европейского союза, отмечается в статье Telegraph. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила "серьезную обеспокоенность" и резко напомнила Зеленскому, что "верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС".

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что французский лидер Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта говорили с Зеленским от имени всех государств ЕС, чтобы убедить его отменить реформирование антикоррупционных органов Украины.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский внес 24 июля в Верховную раду новый законопроект, которым фактически обнуляет все изменения в законах об антикоррупционных структурах. САП и НАБУ вновь становятся самостоятельными и независимыми от генпрокурора Украины структурами. В новый законопроект лишь добавлено положение, что детективы НАБУ, имеющие доступ к гостайне, должны проходить проверки на полиграфе по методике, утвержденной СБУ. НАБУ новый законопроект одобрило.

Как передает ТАСС, депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что Верховная рада соберется на внеочередное заседание 31 июля для рассмотрения нового законопроекта Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.