Зеленский подписал закон о ликвидации медкомиссий на Украине

Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации украинских медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС.

Вместо них будут работать новые экспертные комиссии в крупных больницах с системой оценки состояния здоровья человека и его возможностей, сообщает украинское издание "Зеркало недели".

Предполагается, что в этих комиссиях будут работать более 4,3 тыс. врачей.

Комиссии будут действовать в кластерных и надкластерных больницах и проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Комиссии будут выборочно получать на рассмотрение пациента, но ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос. Такой подход должен исключить коррупцию, отмечает издание.