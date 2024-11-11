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Зеленский подписал закон о ликвидации медкомиссий на Украине
Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации украинских медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС.
Вместо них будут работать новые экспертные комиссии в крупных больницах с системой оценки состояния здоровья человека и его возможностей, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Предполагается, что в этих комиссиях будут работать более 4,3 тыс. врачей.
Комиссии будут действовать в кластерных и надкластерных больницах и проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.
Комиссии будут выборочно получать на рассмотрение пациента, но ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос. Такой подход должен исключить коррупцию, отмечает издание.
Без изменений останутся установленные ранее статусы людей с инвалидностью, а также медико-социальная экспертиза для детей.
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