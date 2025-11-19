Зеленский стал фигурантом дела Миндича о коррупции

Владимир Зеленский стал фигурантом дела о коррупции, проводимого НАБУ. Его имя упоминается в заключении по делу бизнесмена и совладельца "Квартала-95" Тимура Миндича.

Как указано в тексте документа, Миндич решил незаконно обогатиться, пользуясь военным положением и дружескими отношениями с Зеленским и связями с чиновниками.

В частности, бюро установило, что Миндичу содействовал бывший министр обороны Рустем Умеров. Фигурант уговорил его закупить для ВСУ некачественные бронежилеты у конкретной компании.

Также сообщается, что Миндич смог получать значительные суммы денег при содействии бывшего главы Минэнергетики Германа Галущенко.