Зеленский стал фигурантом дела Миндича о коррупции
Владимир Зеленский стал фигурантом дела о коррупции, проводимого НАБУ. Его имя упоминается в заключении по делу бизнесмена и совладельца "Квартала-95" Тимура Миндича.
Как указано в тексте документа, Миндич решил незаконно обогатиться, пользуясь военным положением и дружескими отношениями с Зеленским и связями с чиновниками.
В частности, бюро установило, что Миндичу содействовал бывший министр обороны Рустем Умеров. Фигурант уговорил его закупить для ВСУ некачественные бронежилеты у конкретной компании.
Также сообщается, что Миндич смог получать значительные суммы денег при содействии бывшего главы Минэнергетики Германа Галущенко.
Сейчас глава киевского режима, как и Умеров, находится в Анкаре, где, как ожидается, с Зеленским проведет встречу президент Турции и спецпосланник Президента США Стив Уиткофф.