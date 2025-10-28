3.70 BYN
Зеленский стал владельцем крупнейшего ранчо США почти за 80 млн долларов
Автор:Редакция news.by
Владимир Зеленский стал владельцем одного из крупнейших ранчо США, сообщают СМИ. Информация о покупке появилась на сайте брокера Swan Land Company, но официальных комментариев от украинской стороны пока не было.
Ферма стоимостью почти 80 млн долларов и площадью 3700 кв. м была продана через неделю после визита Зеленского в Белый дом. Покупатель - кипрская компания.
Приобретенное ранчо - огромная территория с озерами, пастбищами и охотничьими угодьями. Ранее она принадлежала нефтяному магнату. Сделка вывела Зеленского на 9-е место среди крупнейших частных землевладельцев США.