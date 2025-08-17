Зеленский ввел новые санкции против физлиц и компаний из России, Беларуси и Китая

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03d6812e-c7da-45f9-8e12-33157955f418/conversions/885591f4-2e1a-49cb-a959-f1fcb764ee87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03d6812e-c7da-45f9-8e12-33157955f418/conversions/885591f4-2e1a-49cb-a959-f1fcb764ee87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03d6812e-c7da-45f9-8e12-33157955f418/conversions/885591f4-2e1a-49cb-a959-f1fcb764ee87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03d6812e-c7da-45f9-8e12-33157955f418/conversions/885591f4-2e1a-49cb-a959-f1fcb764ee87-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Очередные санкции в Украине введены против 39 физических лиц и 55 компаний из России, Беларуси и Китая, которые, как утверждает Киев, занимаются производством дронов с использованием искусственного интеллекта, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского, информирует РИА Новости.

"Зеленский подписал указ ... о введении санкций против российского военно-промышленного комплекса, направленных на производителей БПЛА с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков. Ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российские, 10 китайских, две белорусские)", - утверждается в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Из сообщения следует, что санкции кроме прочего введены против, как утверждает киевский режим, "разработчиков ударных и FPV-дронов" - компаний "Zala Aero", "Умные птицы", "Восток", а также, как утверждает Киев, "поставщиков электроники" из Китая и Беларуси, против "центров, разрабатывающих ИИ-решения для дронов", в частности "Нейролаб" и "Центра беспилотных систем и технологий".