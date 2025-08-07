Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано к востоку от острова Тайвань

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло к востоку от острова Тайвань. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным ведомства, эпицентр сейсмической активности находился в 140 км к юго-востоку от города Килун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 105 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

