Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано к востоку от острова Тайвань
Автор:Редакция news.by
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло к востоку от острова Тайвань. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным ведомства, эпицентр сейсмической активности находился в 140 км к юго-востоку от города Килун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 105 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.