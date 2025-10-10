Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в проливе Дрейка - объявлена угроза цунами

В проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Чуть позднее служба снизила магнитуду до 7,6. По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 718 км к северо-западу от аргентинского города Ушуая с населением 56,8 тыс. человек, их очаг залегал на глубине 10 км.