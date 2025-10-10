3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в проливе Дрейка - объявлена угроза цунами
Автор:Редакция news.by
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в проливе Дрейка - объявлена угроза цунамиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2d0f23c-2db6-4214-9f8a-0f41f5835f5d/conversions/d0975d40-b081-4938-b145-00c4b0bdd4db-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2d0f23c-2db6-4214-9f8a-0f41f5835f5d/conversions/d0975d40-b081-4938-b145-00c4b0bdd4db-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2d0f23c-2db6-4214-9f8a-0f41f5835f5d/conversions/d0975d40-b081-4938-b145-00c4b0bdd4db-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2d0f23c-2db6-4214-9f8a-0f41f5835f5d/conversions/d0975d40-b081-4938-b145-00c4b0bdd4db-xl-___webp_1920.webp 1920w
В проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
Чуть позднее служба снизила магнитуду до 7,6. По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 718 км к северо-западу от аргентинского города Ушуая с населением 56,8 тыс. человек, их очаг залегал на глубине 10 км.
О жертвах или разрушениях не сообщается.