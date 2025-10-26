3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Землетрясение в Турции - эпицентр располагался недалеко от Стамбульского аэропорта
Автор:Редакция news.by
Землетрясение произошло на западе Турции 26 октября, толчки ощущались в крупнейшем городе страны Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19.44 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры, тряслись стекла. Паники среди местных жителей нет. Приложения на смартфонах предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.
По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,7, эпицентр располагался в Черном море, недалеко от Стамбульского аэропорта. Очаг залегал на глубине 13 км. Сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,9.