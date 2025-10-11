Жертвами взрыва на военном заводе в Теннесси стали 16 человек

Спасатели не обнаружили выживших в результате мощного взрыва на заводе в штате Теннесси. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Причина детонации пока не известна, однако власти не исключают версию умышленного подрыва.

ЧП произошло рано утром 10 октября на предприятии, которое являлось главным поставщиком взрывчатки для Пентагона. Ударная волна была настолько сильной, что сотрясла дома в нескольких милях от места происшествия. Погибли 16 человек.