Жестокое избиение французскими жандармами в участке привлекло внимание СМИ

Скандальная история произошла во Франции. В местные СМИ попала видеозапись жестокого и, судя по всему, неспровоцированного избиения в одном из полицейских участков Парижа. Известно, что задержанный перуанец-нелегал в итоге оказался в больнице. У полицейских во Франции крайне недобрая слава. Например, их обвиняют в том, что в ходе разгона митингов они нарочно метят активистам в глаза. Поэтому, дескать, за последние годы без зрения остались сотни человек после встречи с жандармами.