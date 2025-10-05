Жгенти: Поддержка Запада среди грузинского народа становится все более условной

Правящая партия "Грузинская мечта" одержала уверенную победу на выборах в местные органы власти, взяв верх во всех муниципалитетах. Итоги озвучил Центризбирком после обработки 100 % протоколов.

Однако электоральный процесс был омрачен массовыми протестами. Беспорядки были организованы Западом, а в стране пока еще остаются силы, действующие под управлением спецслужб. Об этом заявил президент Грузии. Михаил Кавелашвили отметил, что проходила акция по свержению власти, а общество видело акты вандализма и призывы.

Ранее премьер страны возложил ответственность за беспорядки на иностранных дипломатов, в том числе на посла ЕС, обвинив его в попытке свержения конституционного строя. Акции протеста, проходившие под флагами США и Евросоюза, быстро переросли в столкновения. Участники требовали отставки правительства и возвращения к курсу на евроинтеграцию, жгли мусор, забрасывали силовиков булыжниками и попытались штурмовать президентский дворец.

По данным МВД, в ходе погромов пострадали 32 правоохранителя и 6 демонстрантов. Были задержаны все пятеро организаторов, среди которых - бывший генпрокурор и экс-замначальника Генштаба. Премьер подчеркнул, все причастные к попытке устроить "майдан" получат строжайший ответ, а Грузия не позволит иностранным агентам свергать власть.

Но уже 5 октября в Грузии вполне спокойно: порядок на улицах навели достаточно быстро, движение открыли ночью. Организаторы беспорядков задержаны. Премьер-министр заявил, что эти беспорядки были организованы при поддержке извне с влиянием иностранных спецслужб.

Михаил Жгенти, председатель партии "Солидарность во имя мира" (Грузия):

"Я считаю, что этих молодых ребят просто одурачили. Мне их искренне жаль, потому что руководство организации, которое вывело людей на улицу, в итоге спонтанно решило, что нужно идти на штурм дворца президента. Это ни в какие рамки не вписывается - ни с юридической точки зрения, ни с моральной, ни даже со стратегической. Жалко именно этих молодых людей. Руководство и те, кто организовал это, три месяца готовились к этому дню, обещали, что выйдут сотни тысяч митингующих, что 60 или 75 % граждан Грузии поддерживают западный курс".

Если опираться на слова премьер-министра, собралось 10-15 тыс. человек.