Жители Латвии после выхода на пенсию вынуждены продолжать работать
Автор:Редакция news.by
Жители Латвии после выхода на пенсию вынуждены продолжать работать. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Латвия занимает первое место по объему средств, которые пенсионеры вынуждены добывать своим трудом - около 40 %. При этом в среднем по Европе показатель почти в два раза меньше - 21 %.
Также разнятся данные по доходам пожилых людей с личных сбережений. Почти во всех странах Европы доля составляет не менее 10 %, в то время как в Латвии - 3 %, Литве - 4 %, а в Эстонии - 2 %.
Более того, из-за нехватки средств в Латвии решили ввести базовую пенсию только для людей старше 85 лет. Чего не скажешь про расходы на военные нужды - для них всегда средства найдутся. С 2026 года расходы на оборону вырастут до 5 % ВВП.