Жители Латвии после выхода на пенсию вынуждены продолжать работать. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Латвия занимает первое место по объему средств, которые пенсионеры вынуждены добывать своим трудом - около 40 %. При этом в среднем по Европе показатель почти в два раза меньше - 21 %.

Также разнятся данные по доходам пожилых людей с личных сбережений. Почти во всех странах Европы доля составляет не менее 10 %, в то время как в Латвии - 3 %, Литве - 4 %, а в Эстонии - 2 %.