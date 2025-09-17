3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Жители Польши в шоке от провокации с дронами
Польские интернет-пользователи продолжают высказывать свое мнение по поводу фейка с российскими дронами, сбитыми в Польше. Они уверены, что все произошедшее - провокация со стороны НАТО. Но самое страшное, что действия альянса показали его полную несостоятельность.
@zdzislawjablonski7364
"Если провокация с безоружными беспилотниками была работой России, а целью было показать, что Польша не в состоянии обеспечить безопасность коалиции "желающих", то цель достигнута, потому что Европа увидела, что Польша беззащитна. У нее нет систем борьбы с беспилотниками, а все МиГ-29 вернули Украине".
Koper
"Где тут сомнения? Разведка США и НАТО точно знали об этой провокации и моменте запуска этих беспилотников. Так же как с докладом по поводу дня и времени начала войны в Украине. Дроны из России летели дольше, чем самолеты из Нидерландов. Все сходится".
Напомним, история с якобы российскими дронами, уже обросла огромным количеством интересных фактов. Так, выяснилось, что дом, который был частично разрушен, как утверждалось, при падении БПЛА, на самом деле пострадал от польской же ракеты, выпущенной из F-16.