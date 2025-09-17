Жители Польши в шоке от провокации с дронами

Польские интернет-пользователи продолжают высказывать свое мнение по поводу фейка с российскими дронами, сбитыми в Польше. Они уверены, что все произошедшее - провокация со стороны НАТО. Но самое страшное, что действия альянса показали его полную несостоятельность.

@zdzislawjablonski7364

"Если провокация с безоружными беспилотниками была работой России, а целью было показать, что Польша не в состоянии обеспечить безопасность коалиции "желающих", то цель достигнута, потому что Европа увидела, что Польша беззащитна. У нее нет систем борьбы с беспилотниками, а все МиГ-29 вернули Украине".

Koper

"Где тут сомнения? Разведка США и НАТО точно знали об этой провокации и моменте запуска этих беспилотников. Так же как с докладом по поводу дня и времени начала войны в Украине. Дроны из России летели дольше, чем самолеты из Нидерландов. Все сходится".