Жителям Киева обещают включить батареи не раньше декабря

На пороге зимы украинцы рискуют замерзнуть. Отопление в Киеве дадут не раньше декабря, а в некоторых районах и вовсе только после 10-го числа первого зимнего месяца. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины.