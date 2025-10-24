3.67 BYN
Жителям Киева обещают включить батареи не раньше декабря
Автор:Редакция news.by
На пороге зимы украинцы рискуют замерзнуть. Отопление в Киеве дадут не раньше декабря, а в некоторых районах и вовсе только после 10-го числа первого зимнего месяца. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины.
Причина - остановка пополнения подземных хранилищ газа. Накануне прекратились поставки через Польшу, а ключевая энергетическая инфраструктура повреждена.
Киевские власти срочно выделили 200 млн долларов на закупку импортного топлива. Но даже депутаты признают, что отопительный сезон под угрозой.
Импорт газа обещали частично восстановить, но объемы будут явно ниже прежних.