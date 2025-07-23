3.73 BYN
2.92 BYN
3.42 BYN
Живущие в России белорусы теперь имеют право участвовать в местных выборах
Граждане Беларуси, постоянно живущие на территории России, теперь имеют право участвовать в выборах органов местного самоуправления. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Согласно закону, граждане Беларуси, которые постоянно проживают в России, могут избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Такое же право, но уже на территории Беларуии, получат и граждане РФ.
13 марта 2025 года в Москве был подписан протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который предусматривает наделение указанными правами граждан обеих стран. Путин внес документ на рассмотрение в парламент в июле.
Российский лидер подчеркивал, что ратификация поможет более активно вовлекать граждан в общественную и политическую жизнь.