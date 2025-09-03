Степень неэффективности британского правительства можно измерять в нелегальных мигрантах. Ежегодно Великобритания прирастает целым Манчестером по населению из "новых англичан".

В 2025 году уже в четверти английских школ учащиеся британского происхождения стали меньшинством, а в 72 учебных заведениях таких и вовсе не осталось. За последние восемь месяцев Ла-Манш пересекли почти 30 тыс. нелегалов (это на 46 % больше, чем за тот же период 2024 года).

"Резкий рост количества мигрантов происходит на фоне растущего беспокойства населения по поводу миграции, которая, согласно опросам, является главным вопросом, беспокоящим население", - отметили в Reuters.

Лидер партии Reform UK Найджел Фараж, известный многим как идеолог брексита, решил бросить вызов премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Он представил свой план борьбы с мигрантами, согласно которому хочет вывести Британию из ЕСПЧ и из конвенций ООН о статусе беженцев, тем самым подготовить почву для депортаций.

Лидер партии Reform UK Найджел Фараж

Найджел Фараж:

"В стране растет общественное недовольство, а количество акций протестов у отелей для мигрантов по всей стране тому является подтверждением. Все чаще вопрос о гостиницах для мигрантов переходит в вопрос безопасности женщин и детей. Ни один из молодых мужчин, прибывающих в эту страну, не должен свободно разгуливать по улицам. Их следует задерживать перед депортацией. И это именно то, за что мы выступаем. И мы это делаем. Я сделаю это, чтобы защитить британский народ. С нас хватит".

Миграционная политика лейбористов привлекла в страну не тех, кто готов работать на ее благо, а тех, кто активно этими благами пользуется. На субсидии для беженцев уходят баснословные суммы.

Занимательная математика от Национального бюро аудита: британские налогоплательщики ежедневно платят более 5 млн долларов на содержание мигрантов в отелях. Неудивительно, что основатель британской компании, занимающейся размещением мигрантов, Грэм Кинг уже стал миллиардером, благодаря росту числа просителей убежища.

Очевидно, что сами жители королевства за него не порадовались, в то время как более 4,5 млн британских детей живут в бедности, бюджетные деньги отправляются на оплату отелей для просителей убежища. Страну уже захлестнули акции протестов. Великобритания погружается в пучину мигрантских войн, а на улицах царят беспорядки, хаос и торжество насилия.

Акции протеста в Великобритании

Февральский опрос компании YouGov показал, что партия Reform UK впервые обогнала правящую лейбористскую в рейтинге одобрения. В Бристоле активисты устроили необычную акцию, которая сработала получше местных соцопросов. Местные жители развернули плакат с предложением: "Посигнальте, если вы согласны, что премьер-министр Кир Стармер является болваном".

За 30 лет в Великобритании не было построено ни одного нового водохранилища, за 22 года - ни одной новой автомагистрали, а череда неоднозначных премьер-министров походит на проклятие королевства.

