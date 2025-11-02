Жизни девяти пострадавших находятся под угрозой после ножевой атаки в поезде в Англии

Десять человек доставили в больницу в результате инцидента с нападением с ножом на пассажиров поезда в Англии. Жизни девяти пострадавших находятся под угрозой, сообщает ТАСС со ссылкой британскую транспортную полицию.

По оценкам врачей, девять человек получили угрожающие жизни ранения. Еще один пострадавший находится вне опасности. В заявлении полиции сказано, что смертельных исходов нет.

По подозрению в совершении ножевой атаки британские правоохранители арестовали двух человек.

Газета The Daily Mail обратила внимание, что нападение могло быть терактом. По данным издания, в ответ на сообщения о нападении с ножом в поезде, следовавшем из северного города Донкастер в Лондон, спецслужбы задействовали код PLATO. В Великобритании его используют для обозначения активной террористической атаки.

На месте происшествия работали 30 полицейских. Один из свидетелей рассказал The Times, что нападение произошло буквально через десять минут после отправления поезда от платформы города Питерборо. От злоумышленников пассажиры пытались спрятаться в туалетах. Когда железнодорожный состав остановился на платформе города Хантингдон, полиция обезвредила мужчину с ножом электрошоковым пистолетом.