Журналисты выстраиваются у Белого дома в ожидании переговоров США, Украины и ЕС

В эти минуты у Белого дома выстраиваются журналисты. Для них были разбиты палатки, многие дежурят у забора. У почетного воинского караула США готовность номер один. Они в ожидании европейских лидеров расположились поодаль представителей СМИ.



Как сообщают СМИ, в Белый дом уже прибыли генсек НАТО Рютте, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, премьер Великобритании Стармер и премьер Италии Мелони. Также ожидают канцлера Германии Мерца, президентов Франции Макрона и Финляндии Стубба.



Напомним, старт переговоров Трампа и Зеленского в 20:15 по минскому времени. Кадры встречи в Белом доме покажем в прямом эфире на "Первом информационном".