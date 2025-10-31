3.70 BYN
Золотой унитаз выставят на аукционе Sotheby’s за 10 млн долларов
Золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, будет выставлен на торги аукционного дома Sotheby’s 18 ноября, стартовая цена составит 10 млн долларов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, вес сделанного из золота унитаза составляет 101,2 кг. Отмечается, что изделие полностью функционирующее.
По словам эксперта Sotheby’s, у потенциальных покупателей будет возможность осмотреть унитаз на месте. В то же время он отметил, что люди не должны "сидеть на произведениях искусства". Хотя кто-то в соцсетях ему ответил, что на таких "произведениях" только и сидеть.
Каттелан известен арт-объектом в виде приклеенного к стене скотчем банана, который в ноябре 2024 года был продан за 6,2 млн долларов.