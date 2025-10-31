Золотой унитаз выставят на аукционе Sotheby’s за 10 млн долларов

По словам эксперта Sotheby’s, у потенциальных покупателей будет возможность осмотреть унитаз на месте. В то же время он отметил, что люди не должны "сидеть на произведениях искусства". Хотя кто-то в соцсетях ему ответил, что на таких "произведениях" только и сидеть.