Ведущие и репортеры "Первого информационного" рассказали о своем пути к журналистике

В честь 30-летия АТН журналисты, ведущие, репортеры решили окунуться в прошлое и вспомнить, с чего начался их профессиональный путь. Также они пофантазировали, кем бы могли стать, если бы телевидения не существовало. Подробности смотрите в специальном репортаже "АТН - 30 лет!"

Катерина Круталевич

"Я телевизионный журналист. 20 лет я занимаюсь новостями. А еще я человек, который очень хорошо понимает, как заниматься самопрезентацией, как о себе рассказывать, как это преподавать и еще я журналист, у которого есть потрясающее чувство удачи", - рассказала политический обозреватель телеканала "Первый информационный" Катерина Круталевич.

Также она пояснила, что журналистская удача - когда тебя нагоняют события, о которых ты даже не мечтал. Когда ты отдыхаешь на пляже и можешь снять репортаж, потому что рядом что-то произошло.

"Если бы не было телевидения, я бы стала ветеринаром. Я бы была известным ветеринаром", - поделилась ведущая.

Катерина Круталевич считает, что в любом деле важно упорство. "Упорство - это когда ты делаешь что-то вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет. Может научиться писать любой. Я каждый раз об этом говорю", - отметила ведущая.

Виктория Сенкевич

"Я человек, который изучает судьбы людей, страны, мира, встраивает эту информацию в свое ДНК и передает это публике", - отметила телеведущая, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный" Виктория Сенкевич.

Телеведущая отметила, что могла бы стать писателем, психологом или философом: "Я в любом случае сплетала бы смыслы, слова, и людей. Мне важны люди, и мне кажется, что через слова и через смыслы получается понять людей, вместе с ними проживать что-то важное и интересное".

Виктория Сенкевич поделилась, что у нее есть большой интерес к книгам. Она прочитала все книги в школьной библиотеке. "Ведь все эти истории о людях, а телевидение дало мне возможность реально прикоснуться к таким уникальным людям в истории страны - олимпийские чемпионы, космонавты, просто кто-то, кто круто делает свое дело. То есть телевидение - это такой мир, который дает тебе постоянно возможности развиваться. Пока ты развиваешься, ты живешь", - подчеркнула ведущая.

Ольга Макей

"Меня зовут Ольга. Моя фамилия Макей. Хотя у моего мужа другая фамилия, но я свою не меняла, потому что я долгие годы работала журналистом именно под своей фамилией. Я человек, который на 100 % живет телевидением. Это моя душа. Я всегда говорю, что профессия репортер - это самая крутая работа в мире. Сегодня ты можешь сидеть за штурвалом комбайна, завтра ты можешь уехать на космодром, послезавтра улететь совершенно на другой край света. Все это профессия репортера", - рассказала телеведущая, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный" Ольга Макей.

Также телеведущая поделилась, что в мире без телевидения она бы была тем, кто его придумает. "А вообще я об этом не мечтала. Я занималась конным спортом. Я кандидат в мастера по конному спорту. Родилась я в Минске, потом мы с родителями переехали в Воложин. Папа мой военный, он там служил в военной части, там я окончила школу, после этого вернулись в Минск. Мои родственники были каким-то образом связаны с военной частью. Мне кажется, что детей военных отличает порядок, дисциплина. У нас в семье была строгая дисциплина", - поделилась Ольга Макей.

Телеведущая отметила, что телевидение любит трудоголиков. Человек должен посвятить себя этому делу, иначе ничего не выйдет.

Алексей Волков

"Я журналист, любитель иронии в материалах, юмора и, в общем-то, автор многих сюжетов, программ и один из летописцев Президента", - рассказал о себе политический обозреватель телеканала "Первый информационный" Алексей Волков.

Ведущий рассказал, что если бы не телевидение, то стал бы дипломатом.

"Я думаю, что материалы нужно подавать в том числе с юмором, потому что благодаря этому можно расположить к себе зрителя и заинтересовать. Нужны крючки, которые могут зацепить. Ведь если не шутить, если не улыбаться, то в наше время можно просто сойти с ума", - отметил Алексей Волков. Также он считает, что в своей профессии особенно силен в тексте.

Иван Эйсмонт

"Я журналист и, так получилось, руководитель крупнейшего медиахолдинга в нашей стране", - сказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Я когда-то хотел стать учителем физкультуры. У меня был очень хороший учитель, он просто привил огромному количеству людей любовь к спорту и сам очень хорошо играл во многие виды спорта. Очень болел тем, чем занимался. И у нас была очень сильная школьная команда по разным видам спорта, и мы выигрывали многие соревнования в Гродненском районе", - поделился председатель Белтелерадиокомпании.

Иван Эйсмонт отметил, что репортер - это не профессия и не специальность, это стиль жизни и образ мышления, это огромное желание познавать что-то новое и рассказывать об этом людям.

"Если ты любишь свою работу, то это для тебя не работа. Так повезло, так совпало с моим характером, что даже работая журналистом много лет, конечно, было тяжеловато, я иногда мог нахмуриться, мог где-то поворчать, но никогда в жизни у меня не возникало такой серьезной мысли, что это нужно оставить, несмотря на то, что иногда были достаточно тяжелые времена. Все потому, что я люблю свое дело", - отметил председатель Белтелерадиокомпании.