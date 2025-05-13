Выставка "Свидетели великой истории" в Художественном музее

Живопись с духовным наследием. Национальный художественный музей Беларуси представляет выставку "Свидетели великой истории". Центральная тема - библейские сюжеты Ветхого и Нового Заветов. На стенах четыре десятка произведений белорусской, русской и западноевропейской живописи XVI-XIX в. К просмотру представлены также иконы. Первоначальный вариант экспозиции увидели могилевчане в 2024 году. Сейчас коллекция была увеличена вдвое. Экспонаты представляют комбо музейных коллекций древне-белорусского и русского искусства.