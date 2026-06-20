21 июня в Беларуси отмечают День медицинских работников

Ежедневно 24/7 медики стоят на страже здоровья. 21 июня в Беларуси отмечается День медицинских работников. Его празднуют ежегодно в третье воскресенье июня. Лучшие из лучших представителей этой благородной профессии получают заслуженные награды и принимают поздравления.

Заботливые руки Татьяны Савич, чуткое сердце и профессионализм - настоящая опора для каждого малыша. Врач-педиатр признается, в роли мамы она не только дома, но и на работе. Говорит, ведь пациенты - тоже ее дети.

"Я очень люблю детей. Они самые искренние пациенты, которые нуждаются в понимании и помощи", - поделилась врач-педиатр 4-й городской детской клинической поликлиники г. Минска.

День Татьяны Иосифовны расписан буквально по минутам: приемы, посещение пациентов на дому, консультации по профилактике, вакцинации и лечение. Сегодня здоровье детей - главный приоритет.

"Самое сложное в профессии педиатра - быть не только профессионалом, но и психологом, чтобы научиться понимать ребенка, чувствовать его настроение, понять, что с ним не так. Также нужно уметь работать с родителями, поддерживать их. Я со своими пациентами и их родителями на связи 24/7. Они могут мне позвонить или написать. Если надо, даже в выходной день могу подойти, решить какие-то вопросы", - рассказала врач.

В медицине Татьяна Савич уже 14 лет. Выбор профессии не случаен, ведь она родилась в семье медиков. Такой семейный подряд обязывает быть лучшей в деле.

"Я ни разу не пожалела о выборе своей профессии. Я очень люблю ее и детей. Мне нравится быть нужной. Ради этого стоит трудиться. Видеть глаза здорового ребенка - это счастье", - отметила Татьяна Савич.

Мария Лаевская, заведующая эндоскопическим отделением 11-й городской клинической больницы г. Минска:

"Я иногда шучу, что я работаю заведующей отделением, а мое хобби - эндоскопия. Потому что эндоскопия - это самый интересный, самый развивающийся раздел медицины".

Эндоскопический центр на базе 11-й больницы Минска открыли 1,5 года назад, столько же отделение возглавляет Мария Лаевская. В медицине она почти 20 лет, сегодня для нее работа уже больше, чем просто профессия.

"Наше отделение достаточно большое. Оно состоит из 3 подразделений: отделение эндоскопии, которое обслуживает стационар, районный эндоскопический центр, который обслуживает поликлиники нашего района, и первое в Беларуси эндоскопическое отделение со своими койками. Там мы уже во время диагностического исследования можем решить вопрос сразу, т. е. удалить все доброкачественные новообразования", - рассказала Мария Лаевская.

Желание сделать жизнь и здоровье пациентов лучше стоит во главе угла. Профессиональные специалисты и оборудование высочайшего класса - залог новых возможностей в диагностике различных заболеваний.

"Есть возможность выполнить и цифровую хромоскопию и зумоувеличение. Т. е. мы можем увеличить образование в несколько сотен раз, чтобы понять, доброкачественное оно или есть какие-то сомнения в этом. Эндоскопия - это будущее медицины, которая позволяет нам на самом мельчайшем уровне определить те заболевания, которые могут привести к онкологии и предотвратить их", - отметила заведующая эндоскопическим отделением.