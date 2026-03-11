3.73 BYN
5 млрд рублей на здоровье: как за 5 лет преобразилась медицина Могилевской области
Равномерное развитие регионов Беларуси - государственный приоритет. Он затрагивает все сферы, в том числе здравоохранение. Ведь человек - главная ценность. От нас зависит, насколько сильна будет экономика, а значит и страна.
Только в Могилевской области за 5 лет в систему здравоохранения инвестировано свыше 5 млрд белорусских рублей.
Своевременная диагностика, лечение, в итоге улучшение качества жизни и скорейшее возвращение человека к труду - главный лейтмотив всех преобразований. Современное оборудование, новые методики, создание межрайонных центров по оказанию медуслуг стали локомотивами в достижении цели.
Кардиохирургический центр
Кардиохирургический центр стал подарком для жителей всего Могилевского региона. С его вводом реализован самый главный принцип работы медика - принцип "золотого часа". Принято считать, что именно в первые 60 мин помощь в спасении жизни может быть максимально эффективной. Это особенно важно при инсультах, инфарктах. По сути, в одном здании аккумулировали ведущих специалистов и технологии.
Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы:
"Более 2,2 тыс. операций на открытом сердце. Операции по нарушениям ритма теперь выполняются абсолютно все. Операции по установке аортальных клапанов без остановки сердца - это вообще сейчас тренд в мире. И мы следуем за ним".
За несколько лет кардиохирургический корпус стал площадкой, где отрабатывают самые передовые методы обследования и лечения пациентов. Часто совместно со специалистами РНПЦ, учеными из России.
"Мы полностью укомплектованы высокотехнологичным реанимационным оборудованием. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты, современные реанимационные консоли. Сейчас мы руководствуемся принципом так называемого фаст-трека, то есть ранней активизации пациентов. После стандартной кардиохирургической операции это обычно два дня. Через два-три дня пациенты уже, в принципе, ходят на своих ногах по коридору", - пояснил завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной клинической больницы Владимир Дудко.
2025 год стал рекордным для могилевских кардиохирургов. Речь не только о количестве операций на открытом сердце, шунтирования, на порядок выше стала и диагностика.
Наталья Северина, заместитель главврача Могилевской областной клинической больницы:
"Благодаря строительству новых корпусов у нас получился полноценный третий уровень оказания кардиологической помощи для пациентов нашего региона. Конечно, это намного упростило работу врачам, упростило и логистику движения пациентов. Потому что все на месте, все в одном корпусе. Человек может сразу получить консультацию кардиолога, кардиохирурга, рентгенэндоваскулярного хирурга и сосудистого хирурга".
Онкодиспансер
Еще один прорыв в оказании медицинской помощи на уровне регионов - Могилевский онкодиспансер и передовые технологии, которые пришли на службу пациентам благодаря новому хирургическому корпусу. 10 операционных залов задействуются в деле, а число спасенных жизней местными специалистами теперь измеряется тысячами.
По большинству показаний не нужно ехать в столицу. Новые методики, благодаря оснащению и опыту врачей, внедряются на месте, в том числе мировой тренд - малоинвазивность. В итоге пациент меньше проводит времени в стационаре и быстрее возвращается к обычной жизни.
Павел Синицын, заведующий операционным отделением Могилевского областного онкодиспансера:
"Наш операционный корпус оснащен высококлассным видеоэндохирургическим оборудованием. В онкоурологии и гинекологии процент видеоассистированных лапароскопических операций подходит к 85-90 %. Также очень успешно развивается лапароскопическая абдоминальная хирургия".
Новым этапом лечения пациентов стало открытие на базе онкодиспансера третьего радиологического корпуса, оснащенного уникальными для региона ускорителями - плюс три к работающим до этого. На проблемные участки теперь можно высокоточно воздействовать излучением, а значит, не повреждая соседние.
"Эти аппараты нам помогают сократить время лечения. Со старыми аппаратами это было 15-20 мин, а новые аппараты сокращают показатель до 2-3 мин. Они отслеживают фазы дыхания пациента и включают излучение именно в тот момент, когда необходимо", - обозначил заведующий инженерно-техническим радиологическим отделением Могилевского областного онкодиспансера Павел Розенков.
Благодаря такой оперативности и быстрой предлучевой диагностике, в лечении специалистам удалось фактически уйти от понятия "лист ожидания". Кстати, новый корпус стал настоящим медицинским центром с пятью кабинетами УЗИ, своей операционной.
Елена Бодрилова, заведующая радиологическим отделением Могилевского областного онкодиспансера:
"Эти аппараты позволили нам использовать самые современные высокотехнологичные методики, которые используются во всем мире, и мы это можем сейчас использовать для нашего населения. Возьмем стереотаксическую лучевую терапию. Это вообще считается самой точной методикой, когда подводится максимальная доза облучения на метастазы, например, в головном мозге, в костях человека. У тех пациентов, которых мы пролечили, хорошие результаты".
Инфекционный корпус
А инфекционный корпус Могилевской больницы № 1 стал базой для отработки действий специалистов со всей страны. В одночасье, в случае появления международного вируса, он может превратиться в самодостаточный госпиталь - первый уникальный опыт для белорусских врачей. Боксированная система на всех этапах исключает контакт персонала и пациентов, причем начиная с приемного отделения.
"Осмотр в приемном отделении инфекционного корпуса проводится в шести смотровых боксах. Сделано это для того, чтобы потоки больных между собой не пересекались, чтобы не было условно контакта пациентов с ветряной оспой с пациентами с острыми респираторными инфекциями. Один из боксов приемного отделения оборудован для оказания реанимационной помощи пациентам с инфекционной патологией", - отметил врач-инфекционист Могилевской больницы № 1 Алексей Иванов.
Доставка пациентов в боксированные палаты происходит только через уличную галерею. Существует специальная система доставки еды, а еще разделение потоков входа и выхода персонала через шлюзы на каждом этаже. Есть и своя лаборатория с ПЦР-диагностикой.
Основными исследованиями являются выявление ДНК и РНК вирусов гепатита С и В, цитомегаловируса, вирусов Эпштейна-Барра, парвовирусов, вирусов гриппа А и В, ковид-19, а также выявление кишечных инфекций.
Корпус оснащен всем необходимым оборудованием для обследования, есть своя реанимация. Можно получить консультацию специалистов других профилей. По сути, получился многофункциональный стационар.
"Есть и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография. Имеется специальный транспортный аппарат искусственной вентиляции легких, который позволяет безопасно транспортировать пациентов на эти сложные исследования. Кроме того, появилась возможность с помощью аппарата мультифильтрата проводить почечно-заместительную терапию, которой ранее не было, и приходилось этих пациентов возить в другие стационары города", - подчеркнул врач-анестезиолог-реаниматолог Могилевской больницы № 1 Сергей Шапортов.
Могилевская областная детская больница
Переоснащение медицинским оборудованием высокого класса учреждений здравоохранения стало главным приоритетом развития отрасли, особенно когда это касается материнства и детства.
"Получилось переоснастить полностью эндоскопическое отделение. Мы получили новейшее оборудование, которое позволяет, проводить манипуляции детям любого возраста, даже недоношенным детям. Через какое-то время будет возможность транслировать изображение с аппарата, если надо, к консультанту в Минск", - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Могилевской областной детской больницы Алексей Гаврилов.
Могилевский областной противотуберкулезный диспансер
Качество диагностики органов дыхания станет выше. Кабинет компьютерной томографии открыли на базе Могилевского областного противотуберкулезного диспансера. Это проект стоимостью 2,5 млн рублей. В программу развития отрасли на ближайшие годы войдет еще немало проектов.
Виктор Воробьев, главврач Могилевского областного противотуберкулезного диспансера:
"У нас в стационаре проходит лечение больных с пневмонией - это основной контингент, порядка 60 % от всех пациентов. Ввод компьютерного томографа значительно улучшит диагностику и сократит ее сроки".
Кричевская центральная районная больница
Еще один отраслевой тренд - создание межрайонных медицинских центров. Такой в Кричеве обслуживает сразу 6 регионов Могилевской области. Став 16-м по счету в стране, центр объединил медобслуживанием, по сути, весь юго-восток Могилевской области, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС. Развитие этой территории на особом контроле государства.
Настоящим подарком к празднику Дожинки стало открытие на базе ЦРБ новой поликлиники. Старая находилась в нескольких километрах, скорая и педиатрия были разбросаны. Новый корпус объединил все службы.
А главное, жителям Кричевского и ближних районов теперь по многим вопросам не нужно ехать в Могилев или столицу. Усовершенствована эндоскопия, расширилась реанимация. На новый современный уровень вышла и хирургия, которая также получила статус межрайонной. Установили ангиограф, операции проходят под рентгеном, когда все сосуды как на ладони.
Кристина Сазанкова, врач-кардиолог Кричевской центральной районной больницы:
"Появилась уникальнейшая возможность для наших врачей - новая специальность - рентгенэндоваскулярная хирургия. Также открылось новое кардиологическое межрайонное отделение. Также появилась уникальнейшая возможность для пациентов с острыми патологиями инфаркта миокарда, аневризмами. Раньше мы их госпитализировали в Могилевскую областную клиническую больницу. Сейчас эти уникальные операции делаем у нас".
На счету местных хирургов уже около полсотни таких операций. МРТ-обследование теперь тоже доступно на районном уровне. А еще расширились возможности местной лаборатории, офтальмологов.
"Совершенно новый аппарат - это фундус-камера. Она дает обследовать задние отрезки глаза непосредственно методом фотографирования. То бишь, нет необходимости каких-то длительных обследований, дополнительных направлений на вышестоящее учреждение", - отметила врач-офтальмолог Кричевской центральной районной больницы Марина Осипенко.
Новые направления потребовали и дополнительные кадры. Только в этом году на первое свое рабочее место в область придут свыше 600 молодых специалистов, в том числе хирурги, педиатры, стоматологи.