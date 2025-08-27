Более 6 тыс. детей ежегодно укрепляют здоровье в современном белорусском центре "Сидельники"

Новые горизонты детского оздоровления предлагают отечественные здравницы. Всего в Беларуси около 20 учреждений с комплексными программами для качественного и полезного времяпрепровождения детей и подростков, а также семейного отдыха в формате тура выходного дня. Один из них "Сидельники" в Гомельской области - уникальный по своим возможностям центр, работающий в том числе и по программам международного сотрудничества.

В детском реабилитационно-оздоровительном центре "Сидельники" союзная смена - Московская волейбольная академия для будущих олимпийских чемпионов проводит здесь учебно-тренировочные сборы. Современная здравница под Мозырем с ее инфраструктурой - отличное место для подготовки к новому спортивному сезону.

"7 или 8 лет мы сюда приезжаем, потому что нам здесь очень нравится, мы ценим это место. Именно сочетание медицинского обслуживания, питания, проживания, спортивных сооружений, атмосферы, климата (это тоже немаловажно) - это все здесь сходится в идеальную точку", - поделилась тренер Московской волейбольной академии Нина Горюшева.

Организм юных спортсменов после усиленных физических нагрузок требует восстановления, снятия гипертонуса в мышцах, устранения зажимов. Павел Миндеев сразу почувствовал эффект от процедур, назначенных врачом-реабилитологом.

"Мне кажется, я сразу почувствовал облегчение в спине. Каждый день у нас по две тренировки плюс зарядка, а в свободное время мы проходим процедуры", - рассказал воспитанник Московской волейбольной академии Павел Миндеев.

Спрос на услуги детских реабилитационно-оздоровительных центров Беларуси растет. Высокое качество медобслуживания, оснащение и комфортная инфраструктура, условия проживания, живописная природа, а еще возможность дополнительного образования - все это решающие факторы при выборе белорусских здравниц иностранными гражданами.

Группы приезжают и по линии Союзного государства из приграничных областей России, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Ребята здесь могут укрепить здоровье, обрести новых друзей и прочувствовать особое родство стран-соседок.

Наталья Гришко, директор ДРОЦ "Сидельники":

"В 2024 году мы приняли участие в проекте Союзного государства, уже в августе у нас оздоровились 70 ребят из Брянской и Гомельской областей. В этом году по программе Союзного государства в июне у нас оздоровились 80 детей. Что привлекает? Нахождение в живописном месте на берегу Припяти, современная лечебная база, шестиразовое сбалансированное питание, организация досуга и, конечно же, условия проживания".

"Я приехала из России из города Вязьмы, занимаюсь спортом, силовыми тренировками, прохожу теплолечение, магнит, мне делают аппаратный массаж стоп. Можно пообщаться с друзьями, также много разнообразных мероприятий", - перечислила свои занятия в здравнице жительница г. Вязьмы Яна Четверткова.

Особая забота о здоровье детей всегда отличала наше государство. Для малышей и подростков в многопрофильном центре "Сидельники" подготовлено все самое лучшее - белорусское гостеприимство, доброжелательность и приветливость персонала, разнообразие оздоровительных процедур и длительный эффект от них. Они это знают и ценят.

"Здесь очень хорошо, как дома, даже лучше. Такой воздух чистый на территории центра", - отметил житель г. Вязьмы Дмитрий Тимофеев.

Ежегодно здесь проходят реабилитацию более 6 тыс. детей с различными заболеваниями. Современная база и новые методики позволяют проводить лечение и оздоровление в комплексе с учетом возрастных особенностей отдыхающих.

Николай Климович, замдиректора ДРОЦ "Сидельники":

"Оздоровление детей проходит по 8 профилям заболеваний. В 2024 году мы закупили новый аппарат электролечения - это современные комплексы, на которых можно комбинировать различные виды процедур: электропроцедуры, лазеролечение и магнитотерапия. Планируем модернизировать наше отделение водолечения и закупить новые гидромассажные ванны".

Ежегодно в санаториях и реабилитационных центрах Гомельской области улучшают здоровье 60 тыс. маленьких пациентов. Качество работы белорусских здравниц позволяет не снижать экспорт услуг.