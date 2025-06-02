Диетолог рассказала, почему 30 % людей не худеют при приеме "Оземпика"

В последнее время огромной популярностью у блогеров и звезд пользуется препарат "Оземпик" - волшебный укол с множеством побочных эффектов. О последствиях легкого похудения в "Специальном репортаже" рассказала диетолог Светлана Кашицкая.

"Это может стать очень важным этапом лечения людей с сахарным диабетом 2-го типа с ожирением или сопутствующими заболеваниями только под очень строгим контролем врача-диетолога, врача-эндокринолога. Мой пессимистичный прогноз: к сожалению, это будет массовое употребление этих препаратов даже здоровыми людьми с развитием огромного количества осложнений", - уверена диетолог.

Светлана Кашицкая:

"Когда происходит отмена препарата, у человека начинается страшная психологическая ломка, у многих развивается страх еды, они боятся что-то съесть, чтобы не набрать вес. У некоторых это уходит в нарушение пищевого поведения, компульсивное поведение, когда человек не может остановиться из-за проснувшегося аппетита".

Это, по ее словам, может обернуться такими последствиями: панкреатит (воспаление поджелудочной железы), холецистит (воспаление желчного пузыря), потеря зрения вплоть до полной слепоты, огромные риски развития рака щитовидной железы, гастропарез и, конечно, возврат веса.

"30 % людей вообще не худеют, если они не приходят к сбалансированному рациону питания и не добавляют физическую активность, - заметила Светлана Кашицкая. - Неужели вам не страшно гробить свое здоровье просто потому, что сегодня это делают звезды, возможно, это престижно, потому что дорого. Начните с маленьких шагов, каждый день начните ходить по одному часу, возьмите пару полезных привычек: вода перед каждым приемом пищи, овощи. Начните с малого - вы уже увидите результат".