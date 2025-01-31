Февраль в Беларуси объявлен месяцем лечебно-оздоровительного туризма

"Февраль объявлен месяцем лечебно-оздоровительного туризма. Будет проведена масса мероприятий, направленных на популяризацию наших лечебного-оздоровительных учреждений. Санатории новогодние праздники отработали с максимальной загрузкой - более 26 тыс. человек, из них около 11 тыс. иностранных граждан. Достаточно обнадеживающая статистика у нас по бронированию: на февраль забронировано 71 % мест, на март - 68 %, на апрель - 62 %, на май - 52 %. Уже открыто бронирование на летний период", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Он отметил, что в период летней детской оздоровительной кампании пройдут оздоровление в лагерях различных типов более 400 тыс. детей. "Этот показатель в прошлом году составил 399 тыс. детей. Учитывая ту же динамику роста спроса, мы думаем, что в 2025 году эта цифра превысит 400 тыс. Финансирование имеется, уверен, что все нуждающиеся и желающие дети пройдут оздоровление в период летней кампании 2025 года. На весенних каникулах мы планируем оздоровление в лагерях около 70 тыс. детей", - проинформировал директор центра.