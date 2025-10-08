Итоги летнего отдыха: 80 тыс. школьников Минска оздоровились этим летом

80 тыс. школьников из Минска увлекательно и с пользой провели это лето. Итоги оздоровительного сезона подвели на базе детского лагеря им. Гастелло, который входит в топ лучших здравниц столицы.

За последние несколько лет здесь провели масштабный апгрейд - заменили мебель, обновили ремонт жилых корпусов, закупили новое спортивное и игровое оборудование, благоустроили территорию.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Впервые мы перешагнули такую планку, как 80 тыс. оздоровленных детей во всех типах лагерей. Хочу отметить, что более 53 %, а это более 42 тыс., прошло оздоровление с круглосуточным пребыванием. Что такое круглосуточное пребывание? Это загородный лагерь, поэтому оздоровительный эффект значительно выше, чем у детей, пребывающих в дневных лагерях, в которых, кстати, прошло оздоровление более 37 тыс. детей".

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52738fd7-c477-4a35-a001-7d56770a2eff/conversions/b290846f-3630-4103-8508-a0f9a1cf8339-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52738fd7-c477-4a35-a001-7d56770a2eff/conversions/b290846f-3630-4103-8508-a0f9a1cf8339-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52738fd7-c477-4a35-a001-7d56770a2eff/conversions/b290846f-3630-4103-8508-a0f9a1cf8339-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52738fd7-c477-4a35-a001-7d56770a2eff/conversions/b290846f-3630-4103-8508-a0f9a1cf8339-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2025 году детские оздоровительные комплексы предлагали отдых различных форматов: в палатках, с дневным пребыванием, с углубленным изучением школьных предметов или спортивные смены.