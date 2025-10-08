3.69 BYN
Итоги летнего отдыха: 80 тыс. школьников Минска оздоровились этим летом
80 тыс. школьников из Минска увлекательно и с пользой провели это лето. Итоги оздоровительного сезона подвели на базе детского лагеря им. Гастелло, который входит в топ лучших здравниц столицы.
За последние несколько лет здесь провели масштабный апгрейд - заменили мебель, обновили ремонт жилых корпусов, закупили новое спортивное и игровое оборудование, благоустроили территорию.
Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
"Впервые мы перешагнули такую планку, как 80 тыс. оздоровленных детей во всех типах лагерей. Хочу отметить, что более 53 %, а это более 42 тыс., прошло оздоровление с круглосуточным пребыванием. Что такое круглосуточное пребывание? Это загородный лагерь, поэтому оздоровительный эффект значительно выше, чем у детей, пребывающих в дневных лагерях, в которых, кстати, прошло оздоровление более 37 тыс. детей".
В 2025 году детские оздоровительные комплексы предлагали отдых различных форматов: в палатках, с дневным пребыванием, с углубленным изучением школьных предметов или спортивные смены.
Всего же в 2025 году 30 загородных здравниц, которые находятся на балансе столицы и ее предприятий, были открыты для ребят.