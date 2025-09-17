3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Ключи от новых передвижных ФАПов передали в районы Гомельской области
Автор:Редакция news.by
В День народного единства торжественный митинг прошел у Вечного огня на площади Труда в Гомеле.
Представители руководства области, общественных организаций, трудовых коллективов, духовенства и молодежи почтили память тех, кто отдал жизни за нашу свободу и независимость.
Важные государственные праздники в Беларуси не обходятся без нужных людям подарков. Ключи от передвижных фельдшерско-акушерских пунктов 17 сентября передали в районы Гомельской области.
Мобильные ФАПы отправятся в Ельский, Наровлянский, Мозырский, Лельчицкий, Гомельский и Брагинский районы.