Ключи от новых передвижных ФАПов передали в районы Гомельской области

В День народного единства торжественный митинг прошел у Вечного огня на площади Труда в Гомеле.

Представители руководства области, общественных организаций, трудовых коллективов, духовенства и молодежи почтили память тех, кто отдал жизни за нашу свободу и независимость.

Важные государственные праздники в Беларуси не обходятся без нужных людям подарков. Ключи от передвижных фельдшерско-акушерских пунктов 17 сентября передали в районы Гомельской области.