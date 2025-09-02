"Мы готовы поделиться своими знаниями". Медик о Белорусско-узбекском бизнес-форуме

"Наши ведомства, то есть министерства здравоохранения Узбекистана и Беларуси, уже на первом форуме, который был два года назад, подписали договоренности о совместных действиях, и они соблюдаются и выполняются, и с каждым годом приумножаются новыми и новыми пакетами документов, - отметила Инна Солдатенко. - Если раньше наших узбекских партнеров интересовало (а я считаю, это наш бренд) оказание медицинской помощи матерям и детям, они с удовольствием черпали информацию об оказании помощи мамам, новорожденным детям, то сегодня сфера их интересов - травматология, онкология, трансфузиология. Мы готовы им демонстрировать те умения и навыки, которыми обладаем, и обучать их".