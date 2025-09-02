3.69 BYN
"Мы готовы поделиться своими знаниями". Медик о Белорусско-узбекском бизнес-форуме
2 сентября в Витебске стартует III Белорусско-узбекский бизнес-форум.
Инна Солдатенко, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, зампредседателя Белорусского союза женщин рассказала, какие темы будут затронуты на форуме.
"Наши ведомства, то есть министерства здравоохранения Узбекистана и Беларуси, уже на первом форуме, который был два года назад, подписали договоренности о совместных действиях, и они соблюдаются и выполняются, и с каждым годом приумножаются новыми и новыми пакетами документов, - отметила Инна Солдатенко. - Если раньше наших узбекских партнеров интересовало (а я считаю, это наш бренд) оказание медицинской помощи матерям и детям, они с удовольствием черпали информацию об оказании помощи мамам, новорожденным детям, то сегодня сфера их интересов - травматология, онкология, трансфузиология. Мы готовы им демонстрировать те умения и навыки, которыми обладаем, и обучать их".
Также она рассказала о совместном проекте узбекской стороны с РНПЦ. Так, в 2024 году команда из 20 белорусских врачей - онкологов, гинекологов - вылетела на две недели в Узбекистан, там проводила не только мастер-классы, но и консультации гражданам Узбекистана в части оказания медицинской помощи женщинам онкологического профиля.
"Мы готовы поделиться своими знаниями", - подчеркнула она.