Новый ангиографический кабинет открыли в Минской областной клинической больнице.

Современный аппарат даст возможность выполнять широкий спектр диагностических и лечебных процедур особенно для пациентов с острыми и хроническими коронарными синдромами, нарушениями мозгового кровообращения, а также лечение нарушения сердечного ритма.

Минская областная клиническая больница - лидер по имплантации кардиостимуляторов. За прошедший год пациентам установили более 800.

В Минской областной клинической больнице наполовину готов и новый хирургический корпус. Его планируют открыть в следующем году. Более 60 тыс. кв. м площади, 8 этажей и 380 кроватей позволят сконцентрировать всю хирургическую помощь жителям центрального региона в одном месте.

Областная клиническая больница - многопрофильный стационар. Более 60 % пациентов - хирургического профиля.