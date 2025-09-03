Развитие социальной инфраструктуры в Беларуси является ключевым приоритетом. Новую клиническую больницу возводят в Гродно.

На данном этапе завершены монолитные работы, ведется кладка стен, монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. Уже подготовлены кабинеты для установки современного оборудования - МРТ и рентген-аппаратов.

Учреждение будет терапевтического профиля на 502 койки. Это значит, что новая клиника существенно разгрузит городские больницы № 2 и № 3. Последняя сейчас готовится к перепрофилированию в областной онкодиспансер.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"У нас в городе не будет больниц под номерами 1, 2, 3. Планы такие: та, которая возле стадиона, будет областная больница реабилитации, эта - областная клиническая, у нас есть университетская клиника".