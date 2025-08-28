3.69 BYN
Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов - 25 лет
25 лет поддержки и возможности полноценно развиваться в обществе. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает юбилей. Здесь работают с ребятами от 3 до 18 с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем.
28 августа некоторые из них пришли поблагодарить своих учителей. От "Песняров" и "Хорошек" - песни и танцы в подарок.
Четверть века с любовью и заботой
За четверть века в стенах центра прошли курс реабилитации более 27 тыс. детей. Современные программы по восстановлению, высокотехнологичное оборудование и главное внимание и забота сотрудников - все вместе дает колоссальный результат. И выпускники центра тому подтверждение. Несмотря на трудности, они становятся студентами вузов, а в дальнейшем и квалифицированными специалистами.
Центр - настоящий дом для тысячи семей. Это не просто учреждение, где ребята восстанавливаются. Здесь каждый ребенок получает не только медицинскую и психологическую помощь.
Это поистине волшебное место. Ведь здесь одни ребята произносят свои первые слова, другие - уверенно начинают шагать. Шагать в свою лучшую жизнь. И в этом огромная заслуга персонала центра.
Конечно, государство делает все, чтобы наши дети ни в чем не нуждались.
Сегодняшний праздник для всех, кто здесь работает и кто как пациент приходил сюда долгие годы, кому подарили надежду и сделали все возможное для восстановления. Итог этой работы - больше здоровых людей и счастливых лиц. И это дорогого стоит.