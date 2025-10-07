Стоит ли делать прививку против ВПЧ? Что говорят врачи?

Перед стартом кампании по вакцинации против ВПЧ в интернете развернулась целая антикампания, где люди активно заявляли, что вакцина вызывает бесплодие и что у нее есть куча побочных эффектов.

Есть ли какие-то контраргументы, чтобы убедить даже самых ярых скептиков, а также имеются ли примеры, когда женщины становились мамами после этой прививки. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответил замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Мавричев.

Официально вакцинация стартовала в 2006 году, и вакцина против ВПЧ используется уже почти 20 лет. Каждая страна для себя проводила исследования по ее безопасности. Кроме того, при ВОЗ существует Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин, который отслеживает все случаи побочных реакций в мире на вакцинацию против вируса папилломы человека. "Там ставили ряд вопросов, на которые искали ответы. В итоге в 2017 году на основании изучения более чем 270 млн доз (и было привито более чем 100 млн человек) пришли к выводу, что эта вакцина абсолютно безопасна", - рассказал Сергей Мавричев.

Он подтвердил, что от любой вакцинации действительно существуют побочные реакции (боль в месте инъекции, покраснения, повышенная чувствительность к каким-то компонентам вакцины), но тех побочных эффектов, которые рекламируют антиваксеры вроде риска возникновения бесплодия, нет. "Структура вакцины против ВПЧ - это белок L1, который содержит еще какой-то адъювант. В данном алюминия, - пояснил замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. - Логически, химически и биохимически эта синтезированная химическая формула не может привести к бесплодию. Кстати, в странах, где вакцинация уже давно стартовала, у привитых девочек и женщин в настоящий момент не выявлено ни одного случая рака".

Факт Адъювант - проверенное и безопасное вещество, усиливающее иммунный ответ.

Кроме того, добавил Сергей Мавричев, в США были проведены исследования, в которые вошли случаи, когда вакцинацию делали женщинам, еще не знающим, что они беременны. И вакцина никак не повлияла на результаты беременности по сравнению с теми женщинами, которые не вакцинировались.

Для Беларуси это поистине является историческим моментом, так как она вошла в клуб стран, где обеспечивается вакцинация от ВПЧ, что очень важно для будущих поколений. "Мы работали в тесном сотрудничестве с представителями Министерства здравоохранения, с представителями ВОЗ, подключились и общественные организации, например, Белорусский союз женщин. Проблема вакцинации, когда она обсуждалась, вышла за пределы медицинского сообщества, ее обсуждали и даже на уровне Совета Республики", - поделился Сергей Мавричев.