Не только в праздник в центральном регионе окружают вниманием людей почтенного возраста. Для укрепления здоровья и проведения с пользой досуга в каждом районе открыты школы активного долголетия, спортивные и арт-кружки.

Узнали, как сохранять бодрость в любом возрасте.

Возможности для укрепления здоровья людей почтенного возраста

Мастер-класс от эксперта по занятиям в скандинавском стиле Ольги Мануиловой. Шесть лет назад она объединила таких же активных женщин при территориальном центре соцобслуживания в Смолевичах. Рецепт бодрости - четыре километра в день вместе с "серебряной командой".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adf3ccde-81d0-48bf-84ba-dd0ea98587bc/conversions/e135a748-897a-46a1-b72b-02ab95292e28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adf3ccde-81d0-48bf-84ba-dd0ea98587bc/conversions/e135a748-897a-46a1-b72b-02ab95292e28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adf3ccde-81d0-48bf-84ba-dd0ea98587bc/conversions/e135a748-897a-46a1-b72b-02ab95292e28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adf3ccde-81d0-48bf-84ba-dd0ea98587bc/conversions/e135a748-897a-46a1-b72b-02ab95292e28-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Мануилова, жительница г. Смолевичи:

"Это уже настолько вошло в привычку. Если утром не походил, то и как-то чувствуешь себя не в своей тарелке. Бодростью, энергией заряжаемся. В нашем возрасте это просто необходимо".

Консультации юристов и профильных медспециалистов, музыкальные вечера и творческие встречи, а еще спортивная программа на свежем воздухе. Четвертый год подряд страна шагает к долголетию. Вдохновляет Республиканский фестиваль по скандинавской ходьбе.

1 октября - день, который мы посвящаем людям почтенного возраста. Хороший повод, чтобы выразить им уважение и признательность за работу, заботу и воспитание молодого поколения. В Минской области более 250 тысяч человек в возрасте от 65 лет и выше.

Ольга Косякова, заместитель начальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

"Наша задача - сделать так, чтобы пожилые люди, несмотря на свой возраст, чувствовали себя нужными и активными. С этой целью при медучреждениях открываются школы активного долголетия и кабинеты. Там работают специально обученные доктора, педиатры, медсестры".

Минский областной госпиталь - ведущее медучреждение в нашей стране, на базе которой функционирует Республиканский геронтологический центр и сразу три школы активного долголетия.

Юрий Долгопол, руководитель Республиканского геронтологического центра Минского областного клинического госпиталя инвалидов ВОВ имя П. М. Машерова:

"Основные задачи школы активного долголетия и нашего центра - лечебно-диагностические мероприятия на современном уровне: реабилитация, диагностика, лечение".

В таких школах также настраивают на позитивный лад. Йога, изобразительное искусство, литературные чтения, мастер-классы. В роли учителей - психологи, профильные врачи.