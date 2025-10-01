3.65 BYN
Узнали, как сохранять бодрость в любом возрасте
Не только в праздник в центральном регионе окружают вниманием людей почтенного возраста. Для укрепления здоровья и проведения с пользой досуга в каждом районе открыты школы активного долголетия, спортивные и арт-кружки.
Возможности для укрепления здоровья людей почтенного возраста
Мастер-класс от эксперта по занятиям в скандинавском стиле Ольги Мануиловой. Шесть лет назад она объединила таких же активных женщин при территориальном центре соцобслуживания в Смолевичах. Рецепт бодрости - четыре километра в день вместе с "серебряной командой".
Ольга Мануилова, жительница г. Смолевичи:
"Это уже настолько вошло в привычку. Если утром не походил, то и как-то чувствуешь себя не в своей тарелке. Бодростью, энергией заряжаемся. В нашем возрасте это просто необходимо".
Консультации юристов и профильных медспециалистов, музыкальные вечера и творческие встречи, а еще спортивная программа на свежем воздухе. Четвертый год подряд страна шагает к долголетию. Вдохновляет Республиканский фестиваль по скандинавской ходьбе.
1 октября - день, который мы посвящаем людям почтенного возраста. Хороший повод, чтобы выразить им уважение и признательность за работу, заботу и воспитание молодого поколения. В Минской области более 250 тысяч человек в возрасте от 65 лет и выше.
Ольга Косякова, заместитель начальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
"Наша задача - сделать так, чтобы пожилые люди, несмотря на свой возраст, чувствовали себя нужными и активными. С этой целью при медучреждениях открываются школы активного долголетия и кабинеты. Там работают специально обученные доктора, педиатры, медсестры".
Минский областной госпиталь - ведущее медучреждение в нашей стране, на базе которой функционирует Республиканский геронтологический центр и сразу три школы активного долголетия.
Юрий Долгопол, руководитель Республиканского геронтологического центра Минского областного клинического госпиталя инвалидов ВОВ имя П. М. Машерова:
"Основные задачи школы активного долголетия и нашего центра - лечебно-диагностические мероприятия на современном уровне: реабилитация, диагностика, лечение".
В таких школах также настраивают на позитивный лад. Йога, изобразительное искусство, литературные чтения, мастер-классы. В роли учителей - психологи, профильные врачи.
Наше сокровище - родители, бабушки и дедушки с жизненной мудростью и бесценным опытом, фундамент нашего общества и его мощь. В честь самых родных - теплые слова и наша поддержка, а также личные награды профессионалам, помогающим людям пожилого возраста быть в гармонии с собой, быть здоровыми.