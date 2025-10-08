3.69 BYN
В 2024 году около 20 % белорусов привились против гриппа
В Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа. Прививки получили и сотрудники Министерства здравоохранения, тем самым показали пример для всей страны. Вакцина доступна бесплатно для всех желающих.
На селе будут организованы временные пункты вакцинации, чтобы охватить как можно больше белорусов. Октябрь и ноябрь считается оптимальным периодом для профилактических прививок, ведь именно в это время начинается активное распространение вируса.
Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Беларуси:
"Сама инфекция может вызывать тяжелые формы, может просто протекать с последующими бактериальными осложнениями. Для чего существует вакцинация? Это общемировой тренд, мы не первые, кто это придумал, но, тем не менее, достаточно серьезно подходим к этому периоду. Цель, прежде всего, - снизить количество тяжелых и серьезных форм заболевания, что и дает вакцинация".
По данным Министерства здравоохранения, в 2024 году против гриппа привилось около 20 % населения страны. Особенно активно вакцинацию проходили группы риска те, кто имеет хронические заболевания и внимательно следит за своим здоровьем. Медики отмечают: интерес к вакцинации растет, и это хороший знак.