В Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа. Вакцина доступна бесплатно для всех желающих. На селе будут организованы временные пункты вакцинации.

Октябрь и ноябрь считается оптимальным периодом для профилактических прививок, ведь именно в это время начинается активное распространение вируса.

По данным Министерства здравоохранения, в 2024 году против гриппа привилось около 20 % населения страны. Особенно активно вакцинацию проходили группы риска - те, кто имеет хронические заболевания и внимательно следит за своим здоровьем. Медики отмечают, что интерес к вакцинации растет, и это хороший знак.