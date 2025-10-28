В Минске открыли совместную китайско-белорусскую стоматологическую лабораторию

Беларусь и Китай продолжают развивать векторы сотрудничества. В Минске состоялось открытие китайско-белорусской лаборатории по стоматологии на базе Республиканского клинического стоматологического центра - Университетской клиники.

В фокусе внимания - совместные исследования, новые методы диагностики и профилактики стоматологических заболеваний, а также обмен студентами и молодыми учеными.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

"Наши научные разработки будут направлены на использование цифровых технологий в стоматологической практике, использование искусственного интеллекта, будут внедряться регенеративные технологии в медицину, в частности, в стоматологию, а также будут разрабатываться современные методы профилактики, диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний, таких как кариес, болезни периодонта и др. Поэтому надеюсь, что эта лаборатория позволит и нашей молодежи - студентам, аспирантам, докторантам - тоже привлекаться к созданию новых научных проектов на пользу практической стоматологии, нашим пациентам, как в Китае, так и в Республике Беларусь".

"Четыре года назад мы начали сотрудничать с Белорусским медуниверситетом. Мы участвовали в белорусских конференциях по теме стоматологии. Белорусская делегация участвовала в наших конференциях, а также посещала университет в рамках юбилея нашего вуза. Я очень рад участвовать в открытии совместной лаборатории. Этот проект укрепит стратегическое партнерство между Беларусью и Китаем в медицинской и научной сферах и станет важным шагом в развитии высокотехнологичной стоматологической помощи", - отметил директор научно-исследовательского отдела Школы стоматологии Нанкинского медицинского университета Лайкуи Лю.

Создание лаборатории направлено на объединение научного потенциала и практического опыта двух стран для решения актуальных задач в области стоматологии и внедрения передовых технологий.